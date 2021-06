Gevoelsmens Oosting komt in een warm bad bij RKC: ‘Een familiaire club, daar gedij ik goed bij”

Van krankzinni­ge promotie tot fraaie afsluiting van ‘project RKC’: de Waalwijkse jaren van Fred Grim

29 mei De handen voor de mond geslagen, een blik vol ongeloof. 28 mei 2019 zal voor altijd het meest memorabele moment blijven in de RKC-periode van trainer Fred Grim, die exact twee jaar later bij Willem II tekent. Maar er was meer. In drie jaar tijd heeft de Amsterdammer gezorgd voor fraai voetbal in Waalwijk, voor spelers die vertrouwen kregen en zich dit jaar rechtstreeks handhaafden in de eredivisie.