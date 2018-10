Goudhaantje Maatsen schiet RKC langs PSV: ‘Mooi rijtje met Barca en Inter’

Boven verwachting

Al na één minuut stond RKC op achterstand in het Philips Stadion door een doelpunt van Érick Gutiérrez. ,,We zijn niet in de war geraakt van die vroege treffer, maar ik voelde de bui al hangen. We hebben het boven verwachting gedaan. Voor rust kwamen we nog op gelijke hoogte dus we gingen met een goed gevoel rusten.’’

In de absolute slotfase schoot doelman Vaessen de bal richting het strafschopgebied van PSV en Maatsen kreeg de bal op zijn slof. Hierdoor was de stand 2-2 en werd er verlengd in Eindhoven. In de verlenging wist hij opnieuw het net te vinden waardoor RKC door is naar de laatste zestien in de KNVB-beker. ,,Wonder boven wonder hebben we de overwinning over de streep kunnen trekken. We hebben dit met z’n alle gedaan met Grim aan de leiding.’’