Grim gelooft in overlevingskansen RKC: ‘Ik ken mezelf en bijt me ergens in vast’

Gevraagd naar hoe 2019 Fred Grim bij zal blijven wijst hij natuurlijk naar 28 mei, de dag van Go Ahead - RKC. ,,Wat we toen allemaal met elkaar beleefd hebben”, zegt de trainer. ,,Dat is uniek geweest. Dan neem je alles mee. Ook wat er met de clubarts in de rust gebeurde en dat we dan toch nog promoveerden.”