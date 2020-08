Grim: ‘Heel blij dat we kunnen voetballen, maar zo vroeg tegen Ajax is niet ideaal’

Anderhalve week met trainingen heeft RKC erop zitten als zaterdag Ajax wacht in een oefenduel in de Johan Cruijff Arena. Eindelijk weer een wedstrijd, maar geen ideale tegenstander, vindt RKC-trainer Fred Grim. ,,Ik heb niet eens 20 veldspelers.”

FOX Sports plande een groot aantal oefenwedstrijden in de maand augustus in het kader van de ‘Eredivisie Comeback', waarvan Ajax-RKC er een is. Voor beide clubs is het de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op komend seizoen.

Waar normaal gesproken een oefenduel met een amateurclub uit de regio als eerste op het programma staat, is dat nu voor RKC dus een tegenstander van formaat. ,,In de eerste plaats is het natuurlijk heel fijn dat we kunnen spelen, laat dat duidelijk zijn. Dat is echt heel belangrijk", vertelt Grim. ,,Maar normaal gesproken als je anderhalve week onderweg bent, ga je niet met Ajax beginnen.”

Het gaat de oefenmeester vooral om het feit dat zijn selectie nog verre van compleet is. ,,Ik heb niet eens 20 veldspelers. Normaal laat je spelers een helft meedoen, de wedstrijd erna een uur en dan bouw je dat op. Nu moeten sommige spelers langer spelen dan goed voor ze is in een wedstrijd die heel anders is dan tegen amateurs.”