Grim kijkt terug op geslaagd trainingskamp met RKC: ‘Hele week op elkaar aangewezen zijn kan geen kwaad’

Goednieuwsshow

De trainer is positief, de spelers zijn positief. Het lijkt af en toe een beetje een ‘goednieuwsshow’, terwijl RKC toch de hekkensluiter van de eredivisie is. ,,Als je naar ons spel kijkt, hoe we voetbal spelen en wat voor plan we elke wedstrijd weer hebben dan denk ik dat het optimisme gewoon terecht is", aldus Grim. ,,Als je kijkt naar de stand op de ranglijst, het aantal punten dat daarbij hoort...ja dat moet inderdaad beter. Maar in mijn beleving is het ook altijd beter om optimistisch te zijn dan dat je met je kop naar beneden gaat lopen.”