Grim krijgt bij debuut direct een strafschoppenserie voor de kiezen: ‘Helaas zat ik er net niet genoeg bij’

In de voorbereiding op het bekerduel van gisterenavond kwamen uiteraard ook de strafschoppen van Cambuur voorbij. Maar het is toch anders als je als debutant direct een penaltyserie voor je kiezen krijgt die er echt toe doet. Mike Grim stond voor het eerst in een officieel duel van RKC onder de lat en kreeg meteen de schijnwerpers op zich gericht. ,,Dit is waar je van jongs af aan elke dag voor traint. Ik ben heel blij en trots met mijn debuut, al is het wel een beetje verpest zo.” Grim zat er twee keer dicht bij, maar zag de vijf spelers van Cambuur hun penalty's benutten. ,,Dat is heel zuur. Ik ging de strafschoppenserie in met de enorme wil om elke bal te pakken. Helaas zat ik er net niet genoeg bij.”