Grim mag weer gaan uitdeuken bij RKC Waalwijk: ‘We hebben verloren, dan moet je nederig zijn’

Dit eredivisieseizoen voor RKC Waalwijk is mede mogelijk gemaakt door Stijn Spierings. De middenvelder scoorde in de promotiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles (4-5) twee keer. Na de tiende nederlaag in elf wedstrijden is de vraag gewettigd wat Spierings de Waalwijkse club heeft aangedaan. ,,Nou, je speelt honderd keer liever in de eredivisie dan in de Keuken Kampioen Divisie. Het is leerzaam voor iedereen. Maar het is nog leuker als je wint”, zei Spierings zaterdagavond na de 2-1 nederlaag bij Willem II.