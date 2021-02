Grim: ‘RKC mag de wedstrijd tegen ADO niet verliezen’

De acht punten voorsprong die RKC Waalwijk heeft op directe concurrenten ADO Den Haag en Willem II geven de ploeg en ook coach Fred Grim vertrouwen. ,,Maar we moeten ervoor zorgen dat die afstand niet veel kleiner wordt. En we krijgen niks cadeau.”

Grim was de gelukkigste coach woensdagavond bij de wedstrijd tussen Willem II en ADO Den Haag (1-1). Voor beide ploegen was winst het enige dat telde en met het gelijkspel was alleen de vanaf de tribune toekijkende Amsterdammer tevreden. ,,Die uitslag was mooi voor ons", erkent Grim, die niet graag te lang bij andere ploegen stilstaat. ,,We moeten vooral naar onszelf kijken.”

Zaterdagavond staat RKC in Den Haag zelf tegenover ADO. Eerder dit seizoen in Waalwijk verloor de ploeg van Grim met 0-1, al had die wedstrijd ook zomaar de andere kant op kunnen vallen. De oefenmeester zag woensdagavond wel wat mogelijkheden voor zijn ploeg. ,,Als ADO wil voetballen net als tegen Willem II voordat ze de rode kaart kregen, liggen daar ook voor ons kansen.”

RKC zal vermoedelijk met dezelfde elf beginnen als in de gewonnen wedstrijden tegen FC Emmen en Heracles Almelo. Een ding is duidelijk: RKC moet volgens Grim minimaal een punt meenemen uit Den Haag. ,,We mogen die wedstrijd niet verliezen.”