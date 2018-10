Grim slaapt slecht na RKC-stunt: ‘Klein feestje gevierd in de kleedkamer en in de bus’

De trainer benadrukt dat het resultaat dik en dik verdiend is. ,,We hebben daarom een klein feestje gevierd in de kleedkamer en in de bus. Toen we bij het stadion aankwamen werden we onthaald door onze supporters. Dat is toch wel heel mooi hoor.”

Quote Zij hebben nog altijd meer kapitaal op het veld staan dan dat wij als club hebben. Fred Grim RKC staat vijftiende in de Keuken Kampioen Divisie, waar het dit seizoen nog niet helemaal wil vlotten. ,,We zitten als club in een fase waarin we niet altijd beloond worden voor ons spel. Gisteravond was dat wel zo. Van zulke resultaten krijg je enorm veel energie. PSV had geen B-elftal. Zij hebben nog altijd meer kapitaal op het veld staan dan dat wij als club hebben, dus daar ben ik het niet mee eens.”

Volgende ronde

Vooruitblikkend op de volgende ronde klinkt de hoofdcoach strijdbaar. ,,We moeten nog afwachten wie er in de koker komen, maar ik ben wel het type trainer dat een mooie wedstrijd wil. Ik heb niet het gevoel dat we een mindere tegenstander willen, zodat we misschien door kunnen stoten. Nee, kom maar op met de volgende tegenstander.”

Na alle feestvreugde stond de ploeg uit Waalwijk vandaag gewoon weer op het trainingsveld. De selectie kreeg geen vrijaf van de hoofdtrainer. ,,Het is voor ons een hele belangrijke periode met drie wedstrijden in een week. We hebben wel rustig aan gedaan zodat we morgen weer fit kunnen trainen richting vrijdag.” RKC gaat vrijdag op bezoek bij FC Twente, dat derde staat.

Samenvatting PSV - RKC Waalwijk (2-3)