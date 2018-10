Grim: ‘Succes zou ons energie geven’

Tegen TOP Oss (Grim: ‘een goed georganiseerde ploeg, die in een 5-3-2-systeem speelt’) ontbreekt bij RKC behalve Bilate mogelijk ook nog Darren Maatsen. Grim: ,,Darren is een twijfelgeval. Pas op het laatste moment zullen we besluiten of hij meedoet.” Henrico Drost is er in tegenstelling tot vorige week weer wel bij. Toen ontbrak hij vanwege griep. ,,Daar heeft hij nog best lang last van gehad”, aldus Grim. ,,Maar hij heeft weer twee dagen meegetraind en is er zeer waarschijnlijk weer bij.” Dat komt goed uit, want zijn vervanger van vorige week – Ingo van Weert – kreeg in Volendam twee gele kaarten en is dus automatisch een duel geschorst.