Hans Mulder: vier degradaties en nu ook vier promoties

RKC dwingt in knotsgekke en bewogen finale promotie naar eredivisie af

20:57 Toen de rook was opgetrokken na een tumultueuze voetbalmiddag in Deventer, bleek RKC gepromoveerd naar de eredivisie. Na een 0-2 voorsprong, een 3-2 achterstand, een hartaanval van de clubarts in de rust leek de 3-3 van Hans Mulder de Waalwijkers te redden. Vlak voor tijd werd het nog 4-3 voor Go Ahead Eagles, maar in de extra tijd zorgde Stijn Spierings alsnog voor de noodzakelijke 4-4. De 4-5 viel ook nog.