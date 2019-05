Hansson op dreef bij RKC: ‘Een snel doelpunt is belangrijk om NEC nerveus te maken’

Hoe het dinsdagavond ook afloopt in de tweestrijd met NEC, Emil Hansson (20) kijkt tevreden terug op een leerzame periode bij RKC Waalwijk. ,,Al had ik me prettiger gevoeld als we afgelopen vrijdag bij NEC een of twee keer gescoord hadden. We kregen best veel kansen, maar verloren met 2-0. Thuis hebben we niets te verliezen. Het belangrijkste is dat we alert verdedigen en de nul houden. Voorin moeten we zorgen voor de goals. Een snel doelpunt is belangrijk om NEC nerveus te maken.”