Hansson (RKC): ‘Zijn nu elke wedstrijd de underdog, hebben niks meer te verliezen’

Vorig jaar stond Hansson ook op het veld in Waalwijk, toen begon RKC na de winterstop aan een inhaalrace. De Zweed denkt dat dat nu ook nog tot de mogelijkheden behoort. ,,Als we een beetje geluk hebben, doelpunten mee krijgen en de nul kunnen houden dan kan het. We zijn elke wedstrijd de underdog, hebben niks meer te verliezen.”

Tegen VVV gaven de Waalwijkers het in de tweede helft volledig uit handen, zag ook Hansson. ,,De tweede helft was heel slecht van ons. We hadden weinig druk op de bal, terwijl we weten dat zij lange ballen geven. Het was niet goed.”