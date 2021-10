Harry Decheiver bezorgde RKC een hoop goals: ‘Maar van de blessure die ik daar opliep, ben ik nooit volledig hersteld’

Aan scorend vermogen, dat RKC al enige tijd mist en dit seizoen met Michiel Kramer probeert op te vijzelen, had Decheiver geen gebrek. Zestig goals maakte hij in de eredivisie, voor RKC (33), Go Ahead Eagles (15), FC Utrecht (8) en Heerenveen (4). In Waalwijk maakte hij er in zijn eerste jaar negentien, waarmee hij tweede topschutter van Nederland werd. ,,Voor eredivisiebegrippen is het wel veel, ja", is de nuchtere reactie van de topspits uit Deventer. Hij relativeert zijn prestaties direct. ,,Er stonden in die tijd veel goede spelers op het veld. De beste Nederlanders speelden bijna allemaal nog in de eredivisie, omdat buitenlandse clubs maar drie spelers mochten aantrekken die niet uit dat land kwamen. Dat brengt het niveau automatisch omhoog.”