Hecht collectief RKC eindigt als tiende in de eredivisie

Het was een wedstrijd die ‘nergens meer om ging'. RKC was al veilig, AZ werd hoe dan ook vijfde. Maar toch wilden de Waalwijkers zich laten zien, bleek gisterenmiddag in Alkmaar. Het geslaagde seizoen nog meer glans geven met een overwinning bij de ploeg waar ook in de eerste speelronde al knap van gewonnen werd. Een kater na het handhavingsfeest was er in ieder geval allerminst.