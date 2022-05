Hele late gelijkmaker verpest Waalwijks feestje in Leeuwarden

RKC Waalwijk was tot in de extra tijd in Friesland zo goed als zeker van nog een jaar eredivisie. Het stond 0-1, toen diep in de extra tijd de gelijkmaker werd binnengekopt door Cambuur-invaller Milan Smit. Toch kunnen de Waalwijkers na vanavond alsnog handhaving vieren, als de concurrentie punten laat liggen.

Na de goede overwinning op FC Groningen vorige week, wist RKC Waalwijk dat het handhaving gisterenavond in Leeuwarden voor 90 procent veilig kon stellen, mits gewonnen werd. Al ploeterde Cambuur dit kalenderjaar maar wat voort, toch kunnen de Waalwijkers niet hebben gedacht dat het een makkelijke wedstrijd zou worden. Sterker nog, RKC wachtte al tien duels lang op een overwinning tegen de Friezen. En zowel trainer Joseph Oosting als de spelers waren vooraf duidelijk: ,,We zijn er nog niet.”

Volle bak

Met een vol stadion, inclusief volgepakt uitvak met 400 RKC-supporters, joegen de mannen van Oosting van begin tot het einde op de overwinning. Waar Sweet Caroline, toevalligerwijs de goaltune van de Waalwijkers, pas net was weggestorven, maakte RKC al duidelijk dat de ploeg niet naar Friesland was gekomen voor een puntje. Het was leuk om naar te kijken, want ook Cambuur was in eigen huis niet verdedigend ingesteld. Alleen beide ploegen hadden het vizier niet op scherp staan.

Voetballend was RKC wel een stuk sterker dan Cambuur. De Waalwijkers speelden zich met vlagen gemakkelijk door de Friese defensie heen. Al duurde het ontzettend lang voordat die werklust beloond werd. De grootste kans was zelfs vlak voor rust voor de thuisploeg, toen Issa Kallon maar net onder de bal doorkopte. Yassin Oukili, de laatste twee duels in de basis in plaats van Ayman Azhil, deed het Waalwijkse uitvak ontploffen met een schot dat door Cambuur-verdediger Doke Schmidt nog wat knullig van richting werd veranderd: 0-1.

Vlak daarna waren het de Friezen die op de banken stonden, het duurde even voordat zij door hadden dat het schot van Roberts Uldrikis niet in het doel, maar in het zijnet lag.

VAR

Het Waalwijkse uitvak bleef maar zingen en springen, want hoe verder te tijd wegtikte, hoe dichter RKC was bij nog een jaar eredivisie. Dat invaller en publiekslieveling Hans Mulder de wedstrijd enkele minuten tijd leek te beslissen, was een droom­scenario voor de afgereisde supporters. Maar helaas voor de routinier, zette in eerste instantie de grensrechter en daarna ook de VAR daar een streep door: hij stond buitenspel.

Dat Cambuur nog speelde om deelname aan de play-offs, werd eigenlijk alleen in de acht minuten extra tijd echt duidelijk. Met het publiek erachter, dat nog een aantal keer vuurwerk op het veld gooide, kwam het nog tot een slotoffensief en doelman Etienne Vaessen had nog een katachtige redding in huis. Maar uiteindelijk moesten de Waalwijkers diep in de extra tijd alsnog kapituleren na een goal van Cambuur-invaller Milan Smit: 1-1.

Zaterdagavond wordt duidelijk of RKC zich dit weekend al voor de volle 100 procent veilig heeft gespeeld, want dat is mogelijk als de concurrentie punten laat liggen. Al zal de late gelijkmaker in Leeuwarden nog wel even zorgen voor een bedrukte stemming, waar al gehoopt werd op een feestje in de bus terug naar huis.