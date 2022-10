‘Het is de verdienste van RKC dat Ajax het lastig had in de eerste helft’

Een uur lang kon RKC het volhouden, daarna kwam het krachtsverschil naar boven. ,,Het is onze verdienste dat Ajax het lastig had in de eerste helft", zegt Anita. ,,We hebben keihard gewerkt en dan zie je dat er ruimtes liggen, óók tegen Ajax. Jammer genoeg staan we nu wel met lege handen.”

In de rust stond het nog 1-1, maar Anita is duidelijk: ,,We wisten zelf wel dat we nog niks hadden. Het was een leuke eerste helft, maar een wedstrijd duurt 90+ minuten en we wisten dat het een zware pot ging worden. We hebben het zestig minuten kunnen volhouden en dan zie je dat zij de kwaliteiten hebben om het kapot te spelen. Maar toch, hier kun je het vertrouwen uithalen, hier kunnen we mee verder. En we hebben het publiek vermaakt. Fantastisch om hier in zo'n vol stadion te spelen.”