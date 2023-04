Hoe realistisch is die felbegeerde plek 8 voor RKC?

Dit is het nieuwe carnavals­te­nue van RKC, opbrengst gaat naar Giro 555

RKC Waalwijk speelt komende vrijdag in eigen huis, zoals te doen gebruikelijk de vrijdag voor carnaval, in een speciaal ontworpen carnavalsshirt. In het thuisduel met Fortuna Sittard zal de ploeg in een rood-geel-blauw shirt op het veld staan.