Hoofdrolspeler in RKC’s carnavalsfilmpje heeft na verloren duel met Sparta weinig zin in polonaise

,,Ook al hadden we gewonnen, dan hadden we dat nog niet gedaan", is Leemans meteen duidelijk. ,,We staan stijf onderaan, er is geen reden tot polonaise.”

Dat RKC als hekkensluiter aantreedt in carnavalsshirts, vindt de Brabander geen probleem. ,,Het is een goed initiatief van de club, de naam komt overal en het levert weer wat centjes op. Het is ook maar één wedstrijd, misschien is iedereen dit over twee weken weer vergeten. Het is klote dat we laatste staan, maar dat heeft niets te maken met deze shirts. Dat was ook niet de reden dat we verloren vandaag.”

Negatieve spiraal

Wat wel de reden was? ,,We begonnen heel slap, na een goede kans van Van der Venne dringt Sparta ons terug. We willen zo graag, maar het komt er gewoon niet uit. We zitten in een negatieve spiraal en daar moeten we zo snel mogelijk uit zien te komen.”

De teleurstelling zit nog hoog bij Leemans, die nog niet met veel zin aan carnaval kan denken. ,,Mijn hoofd staat er nu helemaal niet naar. Maar carnaval is carnaval en ik kom uit het zuiden, dus ik ga wel even kijken.”