In Waalwijk ruikt het weer naar gras en voetbal

RKC Waalwijk gaat dus naar de eredivisie. Bij FC Den Bosch zullen ze zich wel achter de oren krabben hoe dat toch mogelijk is. In de winterstop stond de streekgenoot er immers veel florissanter voor.

Het verschil tussen RKC Waalwijk en FC Den Bosch zat hem dit seizoen vooral in de spelers die aan de selectie werden toegevoegd. Bij FC Den Bosch raakte het elftal na die zogenaamde kwaliteitsinjectie uit het lood. RKC slaagde er wel in de juiste spelers te halen. Met Kees Heemskerk kwam er een betrouwbare tweede doelman. Sylla Sow was de vervanger voor de langdurig geblesseerde spits Mario Bilate. Op het middenveld kwam Stijn Spierings voor Kevin Vermeulen, die er ook een hele tijd uit zou liggen.

Met de nieuwe krachten ging trainer Fred Grim onverstoorbaar verder op de weg die hij met RKC aan het begin van het seizoen was ingeslagen. De club moest weer voetbal ademen. Met herkenbaar, aanvallend voetbal moest het weer harten voor zich zien te winnen. Aanvankelijk leidde dat alleen tot complimenten. Later kwamen ook de punten.

Weerbaarheid

RKC speelde dan wel aardig, op veel momenten was het niet meedogenloos genoeg. Dat bleef Grim er ook maar inwrijven. Juist in de play-offs legde de selectie de weerbaarheid aan de dag die in de competitie nog vaak ontbrak. Tegen NEC maakten de Waalwijkers op eigen veld een 2-0 nederlaag goed. Bij Excelsior hield RKC met tien man stand. In Deventer had de ploeg maar vier minuten nodig voor de grootste Houdini-act uit de historie.

Het succes van RKC heeft vele vaders. Op de eerste plaats is het de triomf van iedereen die in sombere tijden in het bestaansrecht van de club bleef geloven. Het is ook het succes van algemeen directeur Frank van Mosselveld, die in de zomer niet met een trainer van minder kaliber genoegen nam. Terwijl de voorbereiding al in volle gang was, legde hij Grim voor twee jaar vast.

Sinds de komst van Grim speelt RKC weer herkenbaar, aanvallend voetbal. Met buitenspelers en soms een ouderwetse nummer tien. Natuurlijk waren er aanloopproblemen en moest Grim maatregelen nemen om iedereen de juiste kant op te duwen. Waar dat toe leidde werd na de winterstop steeds meer zichtbaar.

Strijd

Grim maakte zich er niet makkelijk van af. Hij ging met iedereen in de selectie de strijd aan. Het leidde tot de terugkeer aan het front van spelers die eigenlijk al zo’n beetje afgeschreven waren. Met Daan Rienstra als het grote voorbeeld. Hij smeedde ook een hecht collectief, dat zich niet zomaar uit het veld liet slaan. De manier waarop de spelers elkaar in de rust steunden bij de uitwedstrijd in Deventer was typerend voor dat groepsgevoel.

Door de verrassende promotie van RKC zal de naam van Grim wel voorkomen op lijstjes van clubs die een nieuwe trainer zoeken. Normaal zou je adviseren: verzilver het succes, want meer is er met RKC niet te bereiken. De Waalwijkse club is echter financieel kerngezond en krijgt de beschikking over de Frenkie de Jong-miljoenen. Daarmee moet het mogelijk zijn om net die drie of vier spelers te halen, die de selectie nog meer stabiliteit geven.

RKC ruikt weer naar gras. De club straalt weer voetbal uit. Voor Grim ligt er de uitdaging om dat gevoel in de volle schijnwerpers van de eredivisie uit te bouwen. In een omgeving waarin directie en bestuurders vasthouden aan een visie en zich niet door gekke zaken laten verleiden. Bij buurman FC Den Bosch weten ze nu hoe belangrijk dat is.

Hoogtepunt: Over het hoogtepunt van het seizoen hoeft niemand lang na te denken. Dat ligt met de 4-5 overwinning op Go Ahead nog vers in het geheugen. Toch kon pas van een hoogtepunt gesproken worden toen alles naar omstandigheden in orde bleek met de clubarts. Dat de gezondheid van de dokter de sportieve prestatie overheerste is tekenend voor de familiaire sfeer die RKC zo krachtig maakt.