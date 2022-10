Invaller Biereth neemt RKC bij de hand en loodst Waalwijkers voorbij FC Groningen: ‘Wát een aanname’

RKC Waalwijk heeft in Groningen de eerste uitzege van het seizoen geboekt. Het was zwaarbevochten, maar met een grote rol voor invaller Mika Biereth werd FC Groningen met 3-2 verslagen.

Tegen een ploeterend FC Groningen kreeg RKC de uitgelezen mogelijkheid zich vaster in het linkerrijtje te vestigen. Maar het was juist de thuisploeg die bijna de hele eerste helft sterker was. Slechts sporadisch kwam RKC onder de hoge druk van FC Groningen uit, terwijl de ploeg van trainer Frank Wormuth juist een aantal flinke kansen kreeg.

Een strafschop -na ingreep van de VAR- hielp FC Groningen in het zadel. Tomas Suslov werd lichtjes aangetikt door Thierry Lutonda, de strafschop werd feilloos binnen geschoten door jongeling Ricardo Pepi: 1-0. ,,Misschien hadden we die strafschop wel nodig. Het is altijd de bedoeling dat we helemaal scherp zijn, maar dit hielp wel", vertelde RKC-trainer Joseph Oosting.

Waar FC Groningen een buitenkansje kreeg, gebeurde dat aan de andere kant bij RKC ook. Zo’n tien minuten voor rust haalde Radinio Balker de doorgebroken Roy Kuijpers neer in het strafschopgebied. Rode kaart voor de Groninger, strafschop voor RKC. Centrale verdediger Dario van den Buijs schoot raak: 1-1.

Wissel

Vlak na rust besloot Oosting aanvallend te gaan wisselen om de tien van FC Groningen verder onder druk te zetten. Mika Biereth kwam in de ploeg, linksback Lutonda ging eraf. En dat bleek een uitstekende wissel. Na net iets meer dan een uur spelen was het de Deen die RKC op 1-2 zette, na voorbereidend werk van Julian Lelieveld. ,,Toch wil ik het niet allemaal op een persoon afschuiven, we hebben het met het hele team gedaan", aldus de oefenmeester. ,,Maar we schakelden goed om en als je het zo bekijkt, was die wissel goed.”

Volledig scherm © ANP

Maar het was nog niet gedaan. Waar RKC de voorsprong tegen tien man gewoon had moeten verdedigen, was daar een kwartier voor tijd helemaal uit het niets de gelijkmaker. Opnieuw was het Pepi die scoorde: 2-2. Net als vorige week tegen Sparta kwam een tegenstander met tien man op gelijke hoogte. ,,Maar we hebben ervan geleerd", zei Oosting. ,,Dit keer herpakten we ons wel. En wát een aanname.”

Droominvalbeurt

Daarmee doelde Oosting op het slotakkoord van Biereth, die een droominvalbeurt beleefde. Slechts enkele minuten na de 2-2 nam hij de bal heel fraai aan vanuit de lucht en schoot opnieuw beheerst binnen: 2-3. Biereth bracht RKC meteen twee records: hij was de elfde RKC’er die scoorde dit seizoen. Daarmee is de Waalwijkse ploeg koploper in het aantal verschillende doelpuntenmakers (Feyenoord en AZ volgen met tien). Bovendien waren het de negentiende en twintigste Waalwijkse goal dit seizoen, daarmee werd het record uit seizoen 1991-1992 verbroken. Toen werd in de eerste negen duels negentien keer gescoord.

Met een wedstrijd meer gespeeld staat RKC nu zevende. Slechts twee van de negen wedstrijden gingen verloren en niet tegen de minste tegenstanders (Feyenoord en PSV). Kortom, voor RKC een heerlijk weekend om lekker achterover te leunen en te kijken wat de concurrentie presteert.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.