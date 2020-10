Invaller John zette RKC in slotfase op 2-1 tegen Feyenoord: ‘Jammer dat ik niet de matchwinner ben’

VIDEOOla John kwam twintig minuten voor tijd in het veld bij RKC in het duel met Feyenoord en had maar tien minuten nodig om de 2-1 op het scorebord te zetten. Toch werd hij niet de matchwinner omdat Feyenoord nog gelijk maakte. ,,Dat is voetbal.”

John had gemengde gevoelens na afloop van de wedstrijd. Want natuurlijk was hij wel blij met de goal die hij maakte. ,,Ik zag heel veel mogelijkheden en kansen voor ons. Ik kwam er gretig in en na twee kansen ging de derde er wel in. Je moet nooit opgeven als voetballer.”

Maar dat Feyenoord na zijn doelpunt alsnog op gelijke hoogte kwam, mag volgens John niet gebeuren. ,,En nota bene een verdediger die scoort. Maar hier moeten we van leren en sterker van worden.”

John is nu een paar weken in Waalwijk en is blij met hoe hij is opgevangen. ,,We hebben een gretige ploeg die goed kan voetballen, dat kon je vandaag ook zien. Ook toen ik net aansloot zag ik de kwaliteiten. Nu hebben we nog meer scorend vermogen, de laatste keer dat we twee keer scoorden is een tijdje geleden.”

Ola John viert zijn doelpunt tegen Feyenoord.

Ook gewoon wedstrijd die we moeten winnen niets anders dan eredivisie. Ook daar moeten we er gewoon staan, dat is het leven van een voetballer.