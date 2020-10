Invaller Stokkers scoorde binnen drie minuten: ‘Lekkerste invalbeurt die je kan hebben’

De spits zag het al vanaf de kant, dat er kansen kwamen op de gelijkmaker. ,,Ik zat te kijken en dacht: hier moeten we sowieso punten tegen pakken. Gelukkig hebben we dat uiteindelijk ook gedaan."

In de extra tijd van de wedstrijd schoot hij nog bijna de winnende binnen ook. ,,Ik was zo dichtbij, dat was echt zonde. Dat was zo lekker geweest, echt de kers op de taart.”

Stokkers is tevreden over het feit dat RKC in twee wedstrijden vier punten pakte. ,,We hebben het goed gedaan dat zeker. Nu moeten we doorpakken, er komen zware wedstrijden aan.” Zondag eerst het competitieduel met Feyenoord. ,,Dat zal een hele moeilijke pot worden. Maar ik heb vaker van Feyenoord gewonnen, dus waarom niet zondag?”