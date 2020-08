‘Investeren in RKC met ziel, passie en talent’

Of hij ook in RKC zou durven investeren nu hij zelf tot de selectie is toegetreden? De Amsterdammer moest er eens hard om lachen, maar had al snel een pasklaar antwoord. ,,Ik ga in RKC investeren met mijn ziel, mijn passie en mijn talenten. Ik heb geen idee of andere investeringen in de club zouden renderen. Daar komt zoveel meer bij kijken.”

Van der Wiel kon zich de verbazing over zijn comeback in de voetbalwereld wel voorstellen. ,,Niemand had er met een woord over gerept of zelfs nog maar aan mij gedacht. Dan sta ik er ineens", was de 46-voudig international zich bewust van zijn opmerkelijke aanwezigheid op het trainingsveld in Waalwijk.

Doodgebloed

Dat zijn voetballoopbaan na zijn abrupte vertrek bij Toronto geen vervolg kreeg was geen opzet. Van der Wiel stapte na een conflict met de technische staf op bij de Canadezen. ,,Ik wilde graag verder, maar er dienden zich geen geschikte clubs aan. Het is doodgebloed door omstandigheden. Ik moest accepteren dat ik een jaar niet zou spelen. Het zat er op dat moment niet in en zou misschien ook in de toekomst niet meer komen. Ik had hier niet meer op gerekend, maar in het leven kan het toch anders lopen.”

Tot mei bijvoorbeeld woonde Van der Wiel in Los Angeles en leek een comeback al even ver weg. Hij besloot Amerika de rug toe te keren en vestigde zich weer in Amsterdam. Daar lagen privéredenen aan ten grondslag. ,,Ik heb besloten om met mijn gezinnetje weer in Nederland te gaan wonen, lekker dicht bij de familie. Dit is toch een geweldig land.”

Volledig scherm Gregory van der Wiel met op de achtergrond sportwetenschapper en data-analist Folkert Boer. © EPA

Terug in Amsterdam begon het weer te kriebelen, vooral als hij naar wedstrijden keek. ,,Mijn hart is altijd een voetbalhart geweest", aldus Van der Wiel, die zelf een paar keer aangaf een rentree te overwegen. Via, via kwam hij in contact met Mohammed Allach, de technisch directeur van RKC Waalwijk.

,,Een topgesprek”, zo blijkt hij terug. ,,Allach gaf me het gevoel dat ik bij RKC alle vrijheid zou krijgen om uit te vinden waar ik fysiek en mentaal sta. Ik ben een gevoelsmens. Bij veel clubs is de omgang anders. Ik voelde me door zijn benadering meteen op mijn gemak.”

Het leidde ertoe dat hij donderdag zijn rentree op het trainingsveld maakte. ,,Nee, de rentree van Arjen Robben is geen bron van inspiratie geweest, al vind ik het wel prachtig wat hij doet. Maar ik heb gewoon mijn eigen gevoel gevolgd.” Van der Wiel heeft nog geen contract. Beide partijen tasten af wat ze voor elkaar kunnen betekenen. ,,Maar als het tot een comeback komt, is het hier", zegt Van der Wiel.

Vooral plezier

Bij RKC verwacht hij vooral plezier te hebben, lekker te trainen en fit te worden. Hij speelt nog geen wedstrijden en bleef gistermorgen aan de kant bij de trainingspartij. Hij wil zichzelf eigenlijk niet de druk opleggen om een termijn te noemen waarop hij speelklaar is. Maar even later zegt hij dat de competitiestart zeker haalbaar moet zijn. ,,Ik ben conditioneel nooit ver gezonken en heb mijn lichaam altijd onderhouden. Ik ben een trainingsdier. Dat geeft me een stevige basis.”

Over de positie die trainer Fred Grim voor hem in gedachten heeft is nog niet gesproken. ,,We zijn nog niet de diepte ingegaan. Ik ga eerst lekker voetballen", zegt Van der Wiel bij de club waar Ad van de Wiel een legendarische naam is. Dat is een veel opzichten een tegenpool.

Het clubicoon gooide het geld, dat Gregory zo verstandig belegt, over de balk. De een is aanvaller, de ander verdediger. De een heeft geen R, de ander heeft er liefst drie. Maar voor RKC is Gregory van der Wiel zonder twijfel de opvallendste speler sinds jaren.