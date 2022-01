Issam El Maach onder de lat tegen ADO: ‘Die keeperswitch bij RKC in de beker dank ik aan mezelf’

Odgaard droomt van Serie A, maar wil eerst RKC in de eredivisie houden: ‘Wij zullen elke wedstrijd beter worden’

Voor Jens Odgaard (22) is RKC in zijn nog korte carrière toch al zijn zevende club. Maar de Deen past zich gemakkelijk aan. De aanvaller over spelen in het buitenland in coronatijd, Nederlands voetbal en de schrik afgelopen zomer over landgenoot Christian Eriksen.

21 november