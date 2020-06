Janus van Gelder kreeg compliment van Jan Zwartkruis: ‘Maar ik was toen al 28 jaar’

Of RKC in 1981 met zwart geld werkte? Janus van Gelder (67) lacht veelbetekenend. Maar bevestigt het vermoeden niet volmondig. ,,We kregen een ruime onkostenvergoeding.” Al meerdere keren was de Waalwijkse club succesvol geweest in de Hoofdklasse, het hoogste amateurniveau destijds. Maar een kampioenschap zat er telkens net niet in. ,,Maar in het seizoen 1980-81 vielen alle puzzelstukjes op z’n plek”, weet Van Gelder nog. Hij vormde toen een koningskoppel met Ad van de Wiel. ,,Ik speelde kort achter Ad en was een goed aanspeelpunt. We konden elkaar bijna blindelings vinden. Ik voelde als het ware dat hij vertrok en dan gaf ik de pass.”