Jason Oost keert als assistent-trainer terug bij RKC Waalwijk

Oost maakte op 18 augustus 2002 namens RKC zijn debuut in het betaalde voetbal in een wedstrijd tegen De Graafschap, waarin hij direct scoorde. Hij speelde in totaal 84 wedstrijden in het geel-blauw. Hierna speelde Oost achtereenvolgens voor Sparta, VVV-Venlo, De Graafschap, Overpelt-Lommel, Excelsior en Almere City. In Almere startte hij zijn trainerscarrière. Hij was assistent-trainer van Jong Almere City en was daar afgelopen seizoen Hoofd Jeugdopleiding.

Directeur Frank van Mosselveld over de komst van Oost: ,,Voor de invulling van de nieuwe assistent-trainer hebben we uiteraard gekeken naar een aantal competenties die passen bij de visie van de club. Hierbij is het belangrijk dat deze persoon complementair moet zijn aan de huidige staf. Jason is de afgelopen jaren voornamelijk bezig geweest met de individuele ontwikkeling van spelers. Een belangrijk onderdeel binnen de werkwijze van RKC Waalwijk.’’

Van Breugel