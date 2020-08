Jongeling Min maakt er 2 voor RKC: ‘Mooi om je zo te kunnen laten zien’

David Panka vindt onderdak in Polen

1 augustus David Panka zet zijn voetballoopbaan voort in Polen. De 20-jarige voetballer maakte het afgelopen seizoen nog deel uit van de selectie van Jong RKC Waalwijk, die inmiddels is opgeheven. Voor een plek in de A-selectie kwam de aanvaller niet in aanmerking.