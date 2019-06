Jordy Zielschot uit Dongen verlaat eredivisionist RKC: doelman gaat naar SteDoCo

COLUMN Kan een kleine club als RKC in de eredivisie overleven? Ik denk het wel!

2 juni Ik zat twee wedstrijden op het puntje van de stoel, in het RKC-stadion en thuis voor de buis. Woensdagavond donderde ik er verbijsterd en verbaasd zelfs een paar keer vanaf. Wat een drama daar in de Deventer Adelaarshorst! Vreugde en verdriet dansten daar samen. Zo is voetbal het mooiste spel dat er bestaat.