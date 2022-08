Jozefzoon gelukkig met eerste RKC-goal, maar ziet nog veel leerpunten

Jozefzoon weet ook wel dat RKC de 2-0 voorsprong die het had, eigenlijk niet meer weg had mogen geven. ,,Maar we hebben veel nieuwe spelers bij elkaar, dat is een stukje game management en dat leren we nu. Het is een wijze les voor ons.” Met zijn ervaring wil de 31-jarige aanvaller daar de jongere spelers bij helpen. ,,En dat gaat stapje voor stapje. Maar we gaan de goede richting op en het gaat een keer onze kant op vallen, dat weer ik zeker. Ik heb veel vertrouwen in onze ploeg.”

De rappe buitenspeler viel de vorige twee duels in, in Arnhem stond hij aan de aftrap. ,,Ik ga niet meteen 90 minuten spelen. Natuurlijk had ik dat wel gewild, maar ik denk dat de staf goed op me let.” Hij werd in de 72ste minuut gewisseld, op het moment dat bij Vitesse de gelijkmaker gevierd werd. ,,Het is heel frustrerend. Maar we blijven positief, dat is belangrijk.” Dat de strafschop wel heel gemakkelijk werd gegeven, dat is nog extra balen voor hem. ,,We moeten naar onszelf kijken, maar dat verandert wel de wedstrijd.”