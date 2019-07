Juriën Gaari half juli terug bij RKC

Goudhaan­tje Gaari niet te koop bij RKC: ‘Natuurlijk speelt hij zich in de belangstel­ling’

27 juni Algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC Waalwijk sprong vorige nacht een gat in de lucht toen Juriën Gaari zijn land Curaçao met een wereldgoal aan een gelijkspel hielp tegen Jamaica. Dat bleek later zelfs voldoende voor een historische plek in de kwartfinale van het toernooi om de Gold Cup.