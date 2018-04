Kan RKC Waalwijk de voorlaatste plek nog verlaten?

RKC: passend afscheid van seizoen dat weinig om het lijf had

19 april RKC Waalwijk neemt vrijdagavond op een passende wijze afscheid van een seizoen dat weinig om het lijf had. Na een afwezigheid van twee jaar zijn de lingerievrouwen van After Eden bij de thuiswedstrijd tegen Go Ahead terug in het stadion, al zullen ze zich niet nadrukkelijk laten zien.