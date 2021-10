Kleinste man van het veld verbaast met kopgoal: ‘Weet eigenlijk niet eens wat ik in het strafschopgebied deed’

Een RKC-goal in de Kuip is sowieso geen zekerheidje, dat Vurnon Anita hem maakt al helemaal niet. Het paste in het knotsgekke duel tussen Feyenoord en RKC dat de verdedigende middenvelder van 1.69 meter lang hem ook nog eens met zijn hoofd maakte. De eerste kopgoal in de toch al lange carrière van Anita, hij verbaasde zichzelf er misschien nog wel het meeste mee. ,,Ik weet ook niet wat ik in het strafschopgebied deed eigenlijk”, vertelt de Antilliaan met een brede grijns. ,,Maar de bal kwam goed voor en ik dacht: springen en koppen.”