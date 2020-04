KNVB hakt knoop door: RKC Waalwijk blijft in de eredivisie

Heerenveen verklaarde er veel moeite mee te hebben. De Friezen zouden over provinciegenoot Cambuur moeten oordelen en onthielden zich om die reden van stemming. Dat deden ook de topclubs die vonden dat de KNVB zijn verantwoordelijkheid moest nemen.

Met het behoud van de plek in de eredivisie voor RKC heeft het Wonder van Waalwijk een nieuwe dimensie gekregen. Het blazoen was vorig seizoen na die bizarre promotiewedstrijd tegen Go Ahead in Deventer al behoorlijk opgepoetst. Maar van alle wonderen is deze Houdini-act ongetwijfeld de grootste.

Weinig punten

RKC voetbalde niet onaardig in de eredivisie, maar scoorde uiterst moeizaam en kwam daardoor maar aan weinig punten. Juist de laatste weken voor de break ging zich dat wreken en werd de amusementswaarde minder. De kans dat RKC het sportief nog zou redden was minimaal. Dat besefte iedereen wel.

RKC Waalwijk blijft.

Een pandemie die gemiddeld niet eens een keer per eeuw de wereld treft schoot de Waalwijkers te hulp. Dat is nog meer bizar dan die 4-5 zege in de slotminuten bij Go Ahead. Vorig seizoen was RKC sportief eigenlijk nog niet klaar voor promotie. Nu het avontuur tegen alle verwachtingen in nog een verlengstuk krijgt is er meer perspectief.

Aanvallende intenties

Onder leiding van trainer Fred Grim voetbalde RKC het afgelopen seizoen al heel behoorlijk. De Waalwijkers slaagden er echter niet om een centrumspits te vinden die ertoe bij kon dragen om die aanvallende intenties ook in doelpunten om te zetten. RKC heeft nu dik vier maanden om dat hiaat op te vullen.

Nu er veel minder geld uitgegeven zal worden en het verschil tussen de begrotingen van de clubs kleiner zal worden is de concurrentiepositie van RKC er niet slechter op geworden. Dat gooide het geld na de verrassende promotie niet over de bal en heeft nu nog een tweede en derde termijn voor de deal met Frenkie de Jong tegoed. De kans om te overleven in de eredivisie is er niet minder op geworden.