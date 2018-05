KNVB ontkent gebruik zwaar drukmiddel tegen RKC

De KNVB ontkent dat er een brief of mail is verstuurd naar RKC Waalwijk met het dreigement het beloftenteam volgend seizoen niet deel te laten nemen aan de competitie indien het de laatste competitiewedstrijd tegen Heerenveen niet zou spelen. Dat verklaarde woordvoerder Daan Schippers woensdagmiddag.

RKC probeerde onder het laatste competitieduel in Heerenveen uit te komen omdat het niet over voldoende spelers zou beschikken. Voetballers met een aflopend contract waren al met vakantie gestuurd en de trainersstaf was al voltrokken. Assistent Erwin van Breugel trainde de laatste dagen alleen met de spelers met een doorlopend contract.

,,Er is mailverkeer geweest met RKC", aldus Schippers. ,,Daarin hebben we gezegd dat de competitie moest worden uitgespeeld, ook al was Heerenveen al kampioen en RKC al gedegradeerd. We wilden precedentwerking voorkomen. Er is wel gesteld dat we de zaak zouden voorleggen aan de aanklager indien RKC niet zou komen opdagen voor die laatste wedstrijd."

Schippers verwijst naar een eerdere gebeurtenis, die het belang van het uitspelen van de competitie noodzakelijk maakt. Daar was opmerkelijk genoeg ook RKC bij betrokken. Dat werd vorig jaar kampioen in groep B van de beloften en zou promoveren naar groep A. Op het laatste moment besloot Jong Heracles zich echter alsnog in te schrijven. Dat kreeg een plaats in de zwaarste poule, waardoor RKC de titel niet zou verzilveren.

De Waalwijkse club dreigde een rechtszaak aan te spannen tegen de KNVB indien het niet alsnog werd toegelaten tot groep A. Dat gebeurde uiteindelijk zonder interventie van de rechter. Het gevolg was dat er in groep A negen clubs zaten en in groep B maar zeven.