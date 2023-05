Kolderieke situatie levert nooit vertoond statement op bij Utrecht-RKC: ‘Een lachertje’

Dat RKC met 2-0 verloor van FC Utrecht was zaterdagavond bijzaak. Het gesprek van het weekend: de bizarre situaties die de nieuwe KNVB-regels kunnen opleveren. De wedstrijd in Utrecht was daar hét voorbeeld van.

,,Hoe laat is het dan? Half 12?! Wow", is RKC-doelman Etienne Vaessen zaterdagavond nog wat verbaasd over de hele situatie die hij meemaakte in Utrecht. De wedstrijd was al laat (21.00 uur) maar was om 23.00 uur nog lang niet afgelopen. Vrijdagavond werden al vier wedstrijden tijdelijk stilgelegd en voordat FC Utrecht en RKC aan de aftrap stonden, lag ook het duel tussen Volendam en Sparta even stil. Maar wat er bij FC Utrecht-RKC gebeurde, was nog niet eerder vertoond.

De Waalwijkse keeper stond namelijk anderhalve minuut lang met de bal onder zijn voet te wachten op het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Ingmar Oostrom. Een statement van de spelers van beide ploegen, toen het duel in de extra tijd voor de tweede keer gestaakt werd omdat er een beker op het veld terecht kwam. De eerste keer gebeurde dat na een uurtje spelen, toen Tasos Douvikas de 1-0 maakte. De tweede keer was bij de 2-0, die viel uit een corner in de extra tijd.

Spagaat

De KNVB kwam in een lelijke spagaat terecht. Want regels zijn regels en die zijn wel te handhaven als er voor de tweede keer iets wordt gegooid, terwijl er nog minimaal een minuut of tien te spelen is. Dan wordt definitief gestaakt en moet de wedstrijd zonder publiek worden uitgespeeld. Maar hoe kolderiek zou het zijn om RKC voor anderhalve minuut blessuretijd bij een stand van 2-0 terug te laten komen?

Burgemeester Sharon Dijksma hakte de knoop door en overrulede daarmee de KNVB: de resterende anderhalve minuut werd uitgespeeld. Maar de spelers waren er inmiddels helemaal klaar mee. Naar binnen, naar buiten, weer naar binnen. ,,Ik snap die regels wel, de eerste keer moet je ook gewoon staken. Maar we draven nu wel heel erg door. In emotie, bij vreugde, kan zoiets gebeuren. En dit biertje kwam nog niet eens op het veld.”

Volledig scherm De doelman van RKC, Etienne Vaessen , hield de bal 2 minuten bij zich. © Screenshot NOS

‘Lachertje’

Zijn trainer Joseph Oosting dacht er hetzelfde over. ,,Het is een lachertje, ik schaam me er gewoon voor", zei de oefenmeester. ,,Dan sta je daar, heb je geen idee of er nog gespeeld wordt. Moet je weer naar buiten, mag ik twee minuten kijken naar hoe mijn speler de bal onder de voet houdt. Dan denk je toch ook: waar zijn we nou mee bezig met zijn allen?”

Over de wedstrijd zelf, ging het na afloop logischerwijs niet veel meer. Er had wellicht een punt ingezeten voor RKC, vooral toen Oosting volop aanvallende wissels doorvoerde. Maar een goal viel niet meer. Wel haalde de RKC-trainer nog even een momentje van frustratie aan. En dat ging over een moment in de eerste helft, toen Juriën Gaari aan zijn shirtje werd getrokken in het strafschopgebied. De VAR riep de arbiter naar de kant, maar een penalty voor RKC kwam er niet. ,,Met alle respect, we hebben een VAR en de scheidsrechter wordt geroepen. Die moet dan drie minuten kijken en geeft hem dan toch niet. Je kunt allerlei argumenten aangeven voor wel of geen strafschop, maar als je wordt geroepen en je geeft hem niet...dat snap ik dan niet.”