Kraker tussen RKC Waalwijk en FC Emmen vervroegd vanwege verwachte kou: aftrap om 18.45 uur

Duur verlies voor RKC Waalwijk in degradatie­kra­ker tegen ADO

9 januari Een slechte eerste helft en te weinig grote mogelijkheden in de tweede hebben RKC Waalwijk de das omgedaan in de degradatiekraker tegen ADO Den Haag. Een vroege treffer van de bezoekers was voldoende voor de winst: 0-1.