Kramer bezorgt RKC Waalwijk zeer belangrijke zege op Sparta in absolute slotfase

Het vuurwerk dat vlak voor het eerste fluitsignaal werd afgestoken in en buiten het stadion leek een opmaat voor een echte kraker onderin de eredivisie, maar bleek voor rust meteen het hoogtepunt van de wedstrijd. Beide ploegen creëerden de eerste 45 minuten welgeteld één echte kans. Waarvan die van RKC-aanvaller Jens Odgaard de mooiste was: hij probeerde de bal over Maduke Okoye te wippen, maar de Sparta-doelman redde katachtig.

Ook in de tweede helft was het nog even wachten op spektakel, de wedstrijd brandde na ruim een uur pas los. Sparta begon wat feller, maar de grootste kans was voor RKC. Michiel Kramer stond aan het einde van een goede aanval, maar de spits schoot voor open goal over. Niet lang daarvoor greep rechtsback Jurien Gaari al prima in toen Vito van Crooij alleen op doelman Etienne Vaessen af dreigde te gaan. En Jens Odgaard was aan de andere kant weer gevaarlijk, maar schoot voorlangs.

Vermaak

Het was het vermaak waar het publiek lang op had moeten wachten. RKC kreeg de overhand nadat Iliass Bel Hassani, Ayman Azhil en Luuk Wouters het veld hadden betreden. Toch was het nog even opletten geblazen, toen Mario Engels opeens alleen voor Vaessen opdook. Maar de invaller schoot tot opluchting van heel Waalwijk net naast.

Nadat hij drie kansen gemist had, was daar enkele minuten voor tijd toch Michiel Kramer. Zijn vierde eredivisiegoal was zo ontzettend belangrijk: hij zette er RKC mee op een voorsprong die niet meer werd weggegeven. Zo hield RKC drie hele belangrijke punten in Waalwijk.

