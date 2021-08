Kramer blijft bescheiden ondanks heldenrol: ‘Blijer met het feit dat ons harde werken wordt beloond’

,,Of het verdiend is, ja of nee, dat weet ik niet, maar ik ben blij dat het op basis van ons harde werken is gelukt. Als je dan de winnende maakt, heb je daar een goed gevoel over. Zeker als het je eerste officiële wedstrijd is. Ik ben er hartstikke blij om, maar vooral omdat het drie punten oplevert. Dat is aan het eind van de rit veel belangrijker”, bleef hij kalm na zijn heldenrol. ,,Natuurlijk is het leuk, scoren bij je debuut. Maar ik ben blijer dat we beloond worden voor het harde werken. Van speler 1 tot 23, die jongens hebben we allemaal hard nodig, dat laten we vandaag zien.”

Hard werken was het. ,,Je speelt tegen AZ. Die zijn heel vaardig aan de bal. Als je de ruimtes te groot maakt, komen de ballen tussen de linies en moet je er alsnog achteraan. Ik denk dat we dat in de eerste helft nog niet helemaal goed deden, maar dat ging in de tweede helft stukken beter. Daardoor zat de as dicht en moesten ze via de buitenkant gaan spelen.”

Rustpunt

Kramer moest er staan op de spaarzame momenten voorin, maar ook moest hij veel vuile meters maken, ballen vasthouden. ,,Je probeert er het beste uit te halen. Met lange ballen. Of even een rustpunt zijn. Dat kan altijd nog beter, maar dit is een goede eerste stap.” Genoten had hij van de sfeer. ,,Ik ben blij dat de supporters er weer waren. Een jaar lang hebben we geen supporters in de stadions gehad. Nu was de sfeer goed, dat zorgde voor een extra steuntje in de rug.”

In de tweede helft schakelde RKC nog om naar een systeem met twee spitsen: Kramer werd voorin vergezeld door Jens Odgaard, waar hij voor rust geflankeerd werd door Iliass Bel Hassani en Saïd Bakari. ,,Het maakt me niet zoveel uit. Met Iliass speel je natuurlijk meer met een middenvelder aan de buitenkant dan met een echte buitenspeler. Aan de andere kant geldt hetzelfde voor Saïd. Jongens die goed aan de bal zijn. Tweede helft gaan we over naar 5-3-2, maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Zorgen dat je de as dichthoudt en keihard werken met z'n allen.” En dat werd zaterdagmiddag beloond.

Volledig scherm Michiel Kramer, maker van de enige goal tijdens RKC - AZ © ANP