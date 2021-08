Kramer doet waar ze bij RKC al twee jaar van dromen: doelpunten maken

Vijf goals maakten de twee clubtopscorers van RKC Waalwijk vorig seizoen. In 34 wedstrijden dus. Michiel Kramer is al over de helft van dat aantal en pas drie wedstrijden onderweg. Hij is daar nu zelfs even gedeeld topscorer van de eredivisie mee. En met Jens Odgaard naast hem en de op maat gemaakte voorzetten van Alexander Büttner, die gisteren op zijn vertrouwde linksback-positie stond, lijken die drie doelpunten ook nog lang niet het eindstation van de boomlange spits.