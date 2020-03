Laatbloeier El Haddouti staat voor debuut: ‘dat RKC vertrouwen in mij heeft, waardeer ik enorm’

VIDEO Frustratie bij Tahiri over nederlaag: ‘Maar negatief worden en schreeuwen tegen elkaar helpt ook niet’

8 maart Anas Tahiri was in de eerste helft tegen Heracles (4-2) de gevierde man toen hij voor RKC de 0-2 binnen schoot, maar hij stond na afloop zwaar teleurgesteld en vol frustratie de pers te woord. ,,Het is frustrerend, ik wil deze club redden en in de eredivisie houden.”