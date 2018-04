Laatste kans voor RKC Waalwijk om nog zeventiende te worden

De laatste wedstrijd van het seizoen staat voor RKC Waalwijk in het teken van het verlaten van de achttiende plek. Wint de ploeg bij Helmond Sport, dan komt bij puntverlies van Go Ahead Eagles de zeventiende plek in handen bij RKC. Verliest de ploeg in Helmond, dan eindigt RKC het teleurstellende seizoen op de negentiende plek.