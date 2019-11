Leemans na laat punt RKC: ‘Minste wedstrijd die we hebben gespeeld’

Leemans hield een dubbel gevoel over aan de kelderkraker zondag in het Mandemakers Stadion. ,,Als je met tien man nog een punt over de streep trekt, dan denk ik dat we het maximale eruit hebben gehaald vandaag.”

Een kwartier voor tijd kreeg Hans Mulder zijn tweede gele kaart en toen begon RKC te voetballen. ,,Hoe we met tien man spelen zo moeten we ook met 11 man spelen, dan hebben we meer passie.” Het feit dat er niets meer te verliezen viel leek bevrijdend te werken. ,,Misschien hebben we daarvoor een beetje angst in de ploeg om te verliezen en dan helemaal weg te zijn. Maar uiteindelijk wel een verdiend gelijkspel, we hadden nog best veel kansen met tien man.”