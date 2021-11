Lessen uit Waalwijk komen van pas in Zwolle: ‘Gewoon rustig blijven en koppie erbij houden’

Een hoofdrol voor de jongen van de club: ‘Ik denk dat ik dit seizoen wel laat zien dat ik stabieler ben’

De wedstrijd tussen RKC en Go Ahead Eagles (1-1) was er niet bepaald eentje van de keepers. Tot RKC-doelman Etienne Vaessen in de slotminuten een hoofdrol pakte. Het punt dat RKC overhield, was er een om te koesteren.

3 oktober