LIVE | Bergkamp doet NEC pijn: 1-0 voor RKC

RKC ontmoet man die club slapend rijk maakt

11:04 De weldoener van Waalwijk. Met die fraaie alliteratie werd in het verleden Piet van der Pennen aangeduid, die een kapitaal aan voornamelijk zwart geld in RKC stopte. De voetbalclub krijgt vrijdag zijn nieuwe weldoener op bezoek, want voormalig directeur Remco Oversier is tegenwoordig technisch directeur van tegenstander NEC.