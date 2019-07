LIVE | Brabants onderonsje tussen RKC en TOP Oss: ploegen spelen oefenduel in Herpen

VIDEO Sylla Sow: ‘Blij als ik bij mama op de bank lig na dit pittige trainings­kamp met RKC’

12 juli RKC heeft het trainingskamp in Garderen afgesloten met een 3-1-zege op KV Mechelen. Sylla Sow nam de fraaiste Waalwijkse treffer voor zijn rekening. ,,Altijd lekker, al had ik nog twee kansen. Dus helemaal tevreden kan ik niet zijn”, was de spits zelfkritisch.