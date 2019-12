LIVE | Damascan zet RKC op achterstand in Sittard

Vente groot vraagteken bij RKC Waalwijk

13 december Dylan Vente was deze week de grote afwezige op de training bij RKC Waalwijk. De spits haalde zondag geblesseerd het eindsignaal van de verloren thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (1-3) en moest deze week rust houden. De blessure van Vente bespoedigt mogelijk de terugkeer van Mario Bilate in de basis bij RKC, zaterdagavond in Sittard tegen Fortuna (19.45 uur).