LIVE | Droomstart swingend RKC bij beloften FC Utrecht

RKC Waalwijk met Darren Maatsen voor Seys

27 januari Een paar weken geleden was het bij RKC Waalwijk Leiden in last als er basisspelers vervangen moesten worden. Nu beschikken de Waalwijkers bijvoorbeeld over Darren Maatsen om de honneurs van de maandagavond tegen Jong FC Utrecht geschorste Dylan Seys waar te nemen.