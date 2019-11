LIVE | Hekkensluiter RKC krijgt herkansing tegen Heracles Almelo

RKC uitgescha­keld in de beker na doelpunten­fes­tijn in Almelo

30 oktober Waar RKC in de competitie veel moeite heeft met scoren, was er woensdagavond in het bekerduel met Heracles Almelo aan doelpunten geen gebrek. Maar in de wedstrijd die met name na rust leuk was om naar te kijken, trok de ploeg uit Almelo aan het langste eind: 4-3. Voor RKC eindigt het bekeravontuur daarmee al in de eerste ronde.