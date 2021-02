LIVE | Quasten en Lutonda ontbreken in RKC-selectie wegens blessures

‘Mister RKC’ Henk van Delft op 83-jarige leeftijd overleden

22 december Henk van Delft is maandagavond op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was in tal van functies aan RKC Waalwijk verbonden. Zo was hij bestuurslid, begeleiders van de scheidsrechters en elftalleider. Er ging geen dag voorbij of hij was wel bij ‘zijn’ club te vinden, die hem de eretitel ‘Mister RKC’ gaf.